IL BILANCIO DEGLI INTERVENTI DEL CNSAS IN VALSASSINA NEL FINE SETTIMANA

Data pubblicazione 11 Agosto 2024

VALSASSINA – Sono quattro gli interventi effettuati questo fine settimana dalla Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, in collaborazione con l’equipe di elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Sabato 10 agosto in tarda mattinata, i tecnici sono intervenuti per il recupero di un escursionista infortunato nella zona dello Zucco di Pesciola, ai Piani di Bobbio-Barzio. È intervenuto l’elisoccorso di Bergamo, con il supporto di alcuni tecnici della Stazione presenti in zona.

Verso le 14, l’elisoccorso di Como è intervenuto per il soccorso e recupero di un escursionista (medico acuto) in cima alla Grigna Settentrionale, a quota 2.410 nel comune di Pasturo.

Le altre attivazioni riguardano una escursionista morsa da un cane ai Piani di Bobbio e un malore nella zona di Cornisella, nel territorio di Pasturo.