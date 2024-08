FERRAGOSTO BAROCCO NELLA CHIESA DI MOGGIO. IL DUO VANNINI-GATTI ESEGUE VIVALDI E BACH

Data pubblicazione 14 Agosto 2024

MOGGIO – Concerto di musica barocca a Moggio nella sera di Ferragosto. La Rassegna Organistica Valsassinese giovedì 15 agosto ospita la violinista fiorentina Laura Vannini e l’organista comasco Ismaele Gatti che eseguiranno Le quatto stagioni di Antonio Vivaldi, oltre a brani di Johann Sebastian Bach scelti per far risplendere le sonorità dell’organo Rossi del 1913 recentemente revisionato.

Il concerto è alle 21 nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Moggio. Ingresso libero.

LAURA VANNINI

Nata nel 1999 a Firenze, comincia lo studio del violino all’età di 4 anni e a 8 viene ammessa alla Scuola di Musica di Fiesole con Boriana Nakeva, dove terminerà il suo percorso conseguendo a pieni voti e con lode la laurea triennale nel 2020. Nello stesso anno viene ammessa al Master in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera Italiana nella classe di Klaidi Sahatci, ottendendo così brillantemente la laurea magistrale nel 2022. Attualmente continua a perfezionarsi sotto la guida del M° Sahatci, seguendo il Master of Advanced Studies in Music Performance sempre al Conservatorio di Lugano. Nel corso degli anni ha partecipato a masterclass tenute da docenti di importanza internazionale, quali Pavel Vernikov, Igor Volochine, Sergey Galaktionov, Krzysztof Wegrzyn, Salvatore Quaranta e lo stesso Klaidi Sahatci.

E’ stata premiata in concorsi di rilevanza internazionale tra cui Premio Crescendo e Riviera Etrusca; ha inoltre vinto il primo premio assoluto in due edizioni del Concorso per Istituti Musicali Città di Scandicci. Nel 2016 e 2018 è risultata vincitrice delle Borse di Studio della Scuola di Musica di Fiesole.

Ha collaborato in qualità di violino di fila con istituzioni orchestrali internazionali come l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, sotto la direzione di direttori quali Zubin Mehta, Daniel Baremboim, Markus Poschner, Marc Albrecht, Alessio Allegrini e Diego Ceretta. Nel corso della sua esperienza orchestrale, cameristica e solistica si è esibita in numerose occasioni concertistiche tra Italia, Svizzera, Spagna e Lussemburgo. Nel dicembre 2023 ha vinto il concorso per Violino di Fila indetto dal Teatro Lirico di Cagliari.

ISMAELE GATTI

È nato a Como nel 1998. Ha conseguito presso il Conservatorio della sua città i diplomi di previgente ordinamento di Pianoforte e di Organo. Nel 2019 ha conseguito il Master of Arts in Music Performance di Organo presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano con il maestro Stefano Molardi. Presso il medesimo istituto ha conseguito nel 2021 il Master of Arts in Specialized Music Performance, riservato a studenti selezionati che intendono intraprendere la carriera solistica. Nel 2023 ha completato sempre a Lugano un percorso di post formazione in Clavicembalo.

Svolge un’intensa attività concertistica, che lo ha portato a esibirsi in numerose occasioni all’organo, al pianoforte e al clavicembalo in Italia e all’estero (Spagna, Inghilterra, Francia, Norvegia, Germania, Svizzera). Nel 2021 si è esibito da solista con l’Orchestra del Conservatorio della Svizzera italiana, eseguendo due concerti per organo e orchestra di Haendel sotto la direzione di Lorenzo Ghielmi. Collabora regolarmente con l’OSI (Orchestra della Svizzera italiana), I Barocchisti, Il Coro della RSI e altre istituzioni di spicco del panorama musicale internazionale. Nel 2019 si è aggiudicato il secondo premio al prestigioso "Gottfried Silbermann Orgelwettbewerb" di Freiberg (Germania) e nel 2023 il secondo premio al „Bach-Preis“ di Wiesbaden (Germania).

È direttore artistico della “Rassegna Organistica Altolariana“ (Como, Italia) e della Rassegna „Giovani musicisti in Leventina“ (Svizzera). È membro del comitato organizzativo della Rassegna Organistica della Svizzera italiana. È attualmente Hauptorganist presso la chiesa cattolica di Alpnach Dorf (OW, Svizzera) e collabora in veste di pianista accompagnatore con numerosi cori della Svizzera tedesca. Dal 2023 è accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo presso il Conservatorio della Svizzera italiana.