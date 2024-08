ALBERGHIERO PER IL RISTORANTE DELLA SAGRA? L’IDEA C’ERA MA NON È ANDATA IN PORTO

Data pubblicazione 14 Agosto 2024

CASARGO – “In passato la scuola alberghiera era stata contattata per una presenza ma ci è stato risposto che non è possibile in quanto la scuola è chiusa, gli insegnanti sono in ferie e i ragazzi sono in vacanza o a lavorare come stagisti“. Lo afferma l’organizzazione della Sagra delle Sagre nella discussione sorta attorno alla gestione della ristorazione all’interno delle pagode del fierone di agosto.

Se infatti è noto che la gestione del ristorante sia affidata da molti anni ad una azienda emiliana, fa notizia l’approccio, con conseguente rimbalzo, tra la Sagra e la scuola alberghiera di Casargo. Criticità quelle delle ferie degli insegnanti e degli stage per gli studenti facilmente comprensibili, ma non insuperabili se ci fosse stata la reale volontà della scuola di offrire a giovani cuochi e camerieri una esperienza professionale sul territorio.

