RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS.”SUSSURRI DEL CREPUSCOLO”

Data pubblicazione 14 Agosto 2024

LECCO – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Sussurri del Crepuscolo”.

L’autore la descrive così, in poesia e prosa:

L’ombra dei pizzi di Parlasco

Sotto il cielo che s’infiamma,

le nuvole danzano in silenzio,

tracciando storie di un giorno che svanisce,

mentre il sole si nasconde, timido e lento.

Le cime s’ergono, custodi di segreti,

dove il vento sussurra melodie antiche,

e l’eco dei passi risuona tra i boschi,

come un canto di vita che mai si estingue.

Ombre lunghe si allungano sul sentiero,

mentre il crepuscolo tinge di blu il mondo,

un abbraccio di pace avvolge la valle,

e la notte si prepara a scrivere il suo racconto.

In questo abbraccio di natura e magia,

ci perdiamo, cercando la bellezza,

dove ogni stella è un sogno da cogliere,

e l’ombra dei pizzi ci guida nel mistero.

La foto cattura un momento suggestivo al crepuscolo, con un cielo che sfuma tra tonalità di blu e arancio. Le nuvole, dense e stratificate, si dispongono in un gioco di luci e ombre, creando un’atmosfera quasi magica. In basso, le silhouette delle montagne si stagliano nitide contro il cielo, mentre un edificio, con il suo camino, aggiunge un tocco di umanità alla scena. I raggi di luce che si irradiano dal sole al tramonto sembrano danzare, invitando a riflettere sulla bellezza della natura e sul passare del tempo. Un’immagine che evoca tranquillità e meraviglia.

Foto scattata il 12 agosto 2024 a Introbio.