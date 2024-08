A VIMOGNO CON “LA LEGGENDA DELLA GRIGNA” DUE APPUNTAMENTI IL 20 AGOSTO TRA GIOCO E TEATRO

Data pubblicazione 16 Agosto 2024

PRIMALUNA – Martedì 20 agosto doppio appuntamento a Vimogno, frazione di Primaluna, nell’ambito de “La Leggenda della Grigna“, 17° Festival di Teatro di Figura 2024 per Bambini e Famiglie.

Presso il Parchetto della Cooperativa Le Grigne, in via G. Galilei 1/A, la giornata si aprirà alle 16 con “Un carico di giochi“, un parco giochi di abilità da sperimentare, costruiti con materiali riciclati dal maestro catalano Joan Rovira.

Alle 21 ci sarà invece l’appuntamento con “Paolino e gli Spiriti del Fiume“, spettacolo di burattini “a guanto”, marionette da tavolo ed attore della Compagnia Ortoteatro.

La storia si dipana in un paese della Bassa, sulle rive del Po.

Ci sono gli argini e le boschine, le zanzare e le cicale, ci sono i personaggi, veri o immaginari, che popolano questi luoghi, c’è il paese, di cui s’intravede l’alto e sottile campanile, la piazza e l’osteria, luoghi d’incontro e di scontro, luoghi di invidie o di festa.

E c’è Paolino, esperto pescatore, che trascorre la vita pacificamente, anno dopo anno, pescando nelle acque del grande fiume quel che gli basta per vivere e che dedica amorevoli cure alla sua vecchia barca, la “Sbrisolona”.

Ci sono Eridania e Fluvio, Spiriti del fiume, protettori delle sue acque e della natura e c’è anche chi il fiume e la natura non li rispetta, come il perfido Mario. Ma guai a far arrabbiare gli Spiriti del fiume…

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Parrocchiale di Primaluna, in via Municipio 6.

L’ingresso all’evento è gratuito.