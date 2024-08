PER LA BEATA VERGINE ASSUNTA BEN TRE PROCESSIONI IN VALSASSINA

Data pubblicazione 17 Agosto 2024

VALSASSINA – In Valsassina tre processioni dedicate alla Beata Vergine Assunta. Secondo questa tradizione, Maria, la madre di Gesù, terminato il corso della vita terrena fu portata in Paradiso sia con l’anima sia con il corpo cioè fu assunta, accolta in cielo.

L’Assunzione di Maria non implica necessariamente la morte (tesi della Dormizione) ma neppure la esclude: lo scritto più antico riferibile alla dottrina dell’Assunzione di Maria in cielo, è il Liber Requiei Mariae, pervenutoci intatto in una traduzione in lingua etiopica, probabilmente del quarto secolo ma può essere datato al più presto nel secolo ancora precedente.

A Taceno e Concenedo si svolgono le feste patronali e le processioni dedicate, mentre il Simulacro viene trasportato in processione da Crandola a Margno.

LE FOTO DALL’ALTA VALLE