CONCENEDO/MAI COSÌ TANTI PER LA CUCCAGNA. LE ASSOCIAZIONI FANNO CENTRO

Data pubblicazione 17 Agosto 2024

BARZIO – In tantissimi per la grigliata di Ferragosto, ancora di più alla processione e messa della Assunta, e infine prati e strade invasi per assistere al palo della cuccagna. Scommessa vinta a Concenedo per i residenti della piccola frazione e per le associazioni del paese – Amici di Concenedo, Gruppo Alpini e Contrade in prima linea – che hanno organizzato una giornata di festa nel solco della tradizione.

Tanta la curiosità attorno al chiosco rinnovato, che aprirà in settembre una volta concluse le procedure per l’affidamento del bando, ma a farla da protagonisti sono stati i volontari impegnati sin dalle giornate precedenti per pulire e sistemare l’area esterna al ristoro. Lavori ben eseguiti grazie ai quali a centinaia hanno potuto pranzare, cenare e assistere alla messa, anche assiepando la tribuna naturale che risale la collina del Cantello. L’evento clou è stata la salita al palo della cuccagna, un divertimento per gli intrepidi partecipanti ma anche per il pubblico che ha gradito e tifato.

“L’entusiasmo delle nostre associazioni è contagioso – commenta il sindaco Andrea Ferrari -, tutto è stato perfetto e posso solo ringraziarli a nome dei numerosi partecipanti”.

Che sarebbe stato un Ferragosto di grande affluenza lo si era capito già dal giorno prima: c’era il pubblico delle grandi occasioni ad applaudire nella piazza di Barzio l’immancabile concerto del Corpo Musicale del paese.