AL COMUNE DI PASTURO APERTO UN BANDO DI LEVA CIVICA LOMBARDA

PASTURO – Nel comune di Pasturo è disponibile una posizione di Leva civica cofinanziata con Associazione Mosaico.

Il progetto a cui ha aderito il Comune di Pasturo è “La Rete della Solidarietà – un progetto a sostegno dei più fragili”

I ragazzi (maggiorenni, con meno di 29 anni) saranno impegnati per 12 mesi dal 15 ottobre 2024.

E’ possibile approfondire questa opportunità visitando la pagina dedicata ai bandi aperti sul sito mosaico.org (sezione partecipare, Leva civica lombarda volontaria, bandi aperti).

Il termine per presentare la domanda di partecipazione è previsto per mercoledì 4 settembre alle 12.

Le selezioni dei candidati partiranno da lunedì 9 settembre (data chiusura da definire).

Chi sarà selezionato non solo potrà maturare un’importante esperienza personale e professionale, ma arricchirà il suo bagaglio di conoscenze grazie alla formazione e percepirà un’indennità mensile di 582,50 euro. L’impegno settimanale è di 25 ore.

Quali sono i requisiti richiesti per partecipare al bando e avere così l’opportunità di fare questa esperienza? Oltre ai limiti dell’età, è necessario avere la cittadinanza italiana, comunitaria, o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno, la residenza in Lombardia, e non aver riportato condanne per reati penali.

A questo link sono riportati i progetti e le sedi di attuazione.

Info e modalità di partecipazione a questo link.