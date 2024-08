SKIROLL, MISSIONE KAZAKA OK PER LA VALSASSINESE MARIA INVERNIZZI

Data pubblicazione 19 Agosto 2024

SHCHUCHINSK (KAZAKISTAN) – Buonissima prestazione della diciassettenne Maria Invernizzi che ritorna dal Kazakistan con un bel bagaglio di esperienze e nuove consapevolezze. “Il lavoro da fare è molto – come sottolinea il trainer Luca Artusi – ma l’età e più che altro la determinazione sono dalla sua”.

Bilancio positivo dunque per l’atleta valsassinese nelle gare di Coppa del Mondo juniores sulla pista kazaka di Shchuchinsk. Maria torna con un terzo posto nella Sprint femminile di apertura e un quinto nella Mixed sprint; a seguire il 14° nella poco amata 10 km in Tecnica classica e infine nella 16 km Mass start in Tecnica libera dopo una lunga lotta nel gruppo delle migliori è arrivato un ottimo sesto piazzamento (quarta in classifica generale).

Invernizzi dunque rimane ben posizionata nella caccia al podio assoluto in vista della prova conclusiva prevista in Val di Fiemme (12-settembre).

RedSpo

SU VN LEGGI ANCHE: