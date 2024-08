BASKET, A INTROBIO RIPARTE LA STAGIONE SPORTIVA CON L’OPEN DAY

Data pubblicazione 20 Agosto 2024

INTROBIO – L’Asd Sport Valsassina dà il via alla nuova stagione sportiva, offrendo a bambini, bambine, ragazzi e ragazze l’opportunità di avvicinarsi al mondo della pallacanestro. Martedì 3 e giovedì 5 settembre, la palestra delle scuole medie di Introbio situata in viale della Vittoria 5 aprirà le sue porte per un Open Day dedicato al basket. Dalle 18 alle 19:30 tutti i giovani interessati potranno fare i primi tiri a canestro e sperimentare l’emozione di giocare a minibasket e basket.

L’iniziativa è rivolta ai bambini dalle scuole elementari fino ai ragazzi della terza media.

A partire da martedì 10 settembre invece inizieranno i corsi veri e propri, con allenamenti suddivisi per fasce d’età: gli Under 10 (nati nel 2015/2016/2017/2018) dalle 17.30 alle 18.30, gli Under 12 (2013/2014) dalle 18.30 alle 19.30, e gli Under 14 (2011/2012 per i maschi e 2010/2011/2012 per le femmine) dalle 19.30 alle 20.30. I più piccoli, nati nel 2018/2019, inizieranno il loro corso lunedì 30 settembre alle 17.30.

Inoltre, l’associazione è alla ricerca di giovani e senior per formare la squadra Open, che si allenerà a Barzio sotto la guida dello staff dell’Asc Ballabio, in vista del campionato CSI.

L’attività a Introbio sarà gestita da istruttori minibasket FIP con vent’anni di esperienza. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.valsassinasport.it o contattare il numero 329.4938099.

RedSpo