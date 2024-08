METEO. CIELO VIA VIA PIÙ SOLEGGIATO, PIOGGE A RIDOSSO DEI RILIEVI

Data pubblicazione 20 Agosto 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un minimo depressionario attualmente centrato sul Mediterraneo occidentale tende gradualmente a spostarsi verso sudest e ad allontanarsi verso la Grecia. A seguire la pressione tenderà a risalire, con un flusso in quota che sul Nord Italia si disporrà dal quadrante occidentale, risultando a tratti instabile. Martedì mattina ancora in parte nuvoloso con precipitazioni sparse. Per le giornate a seguire via via maggior soleggiamento, specie in pianura, con addensamenti irregolari e instabilità per lo più diurna e limitata a ridosso dei rilievi. Le temperature si riporteranno attorno alla norma del periodo.

Martedì 20 agosto cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi. Precipitazioni fino al mattino, possibili residue deboli sui settori meridionali; dalle ore centrali sparse a ridosso dei rilievi, in particolare rilievi orientali; anche a carattere di rovescio e/o temporale. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico intorno a 4300 metri. Venti in montagna su Alpi e Prealpi deboli variabili.

Mercoledì 21 agosto cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi. Precipitazioni nel pomeriggio deboli occasionali a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio e/o temporale. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico intorno a 4400 metri. Venti in montagna inizialmente deboli occidentali, in giornata tendenti a ruotare dai quadranti orientali e meridionali.

Giovedì 22 agosto su fascia alpina e prealpina nuvolosità irregolare. Precipitazioni nella notte possibili deboli su Nordovest; nel pomeriggio deboli a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio e/o temporale. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico intorno a 4600 metri. Venti in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Fonte Arpa Lombardia