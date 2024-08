LETTERA/VAL BIANDINO, UN TERRITORIO DA TUTELARE

Data pubblicazione 20 Agosto 2024

Buongiorno,

volevo gentilmente fare un appello in difesa di un territorio magnifico che è la Val Biandino, già reduce recentemente di un abuso sul sentiero che collega il rifugio Santa Rita e ora da un sentiero che si è trasformato in una strada a “pluricorsie”… in un alpeggio meraviglioso!

Considerando che a pochi metri esiste da sempre la strada di collegamento fino all’Alpe Sasso a fine valle… mi auguro che chi deve vigilare faccia il proprio dovere in tutela del nostro territorio e di chi ama la nostra montagna!

Grazie.

Lettera firmata