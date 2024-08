PRIMALUNA: QUESTA SERA LO SPETTACOLO DI BURATTINI E MARIONETTE

Data pubblicazione 20 Agosto 2024

PRIMALUNA – Appuntamento al Parchetto della Cooperativa Le Grigne di Vimogno, Primaluna, questa sera alle 21 con “Paolino e gli spiriti del fiume“, spettacolo di burattini “a guanto”, marionette da tavolo e attore della Compagnia Ortoteatro. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al teatro parrocchiale di Primaluna. L’ingresso è libero.

“La storia si dipana in un paese sulle rive del Po. Ci sono gli argini e le boschine, le zanzare e le cicale, ci sono i personaggi, veri o immaginari, che popolano questi luoghi, c’è il paese, di cui s’intravede l’alto e sottile campanile, la piazza e l’osteria, luoghi d’incontro e di scontro, luoghi di invidie o di festa. E c’è Paolino, esperto pescatore, che trascorre la vita pacificamente, anno dopo anno, pescando nelle acque del grande fiume quel che gli basta per vivere e che dedica amorevoli cure alla sua vecchia barca, la “Sbrisolona”. Ci sono Eridania e Fluvio, Spiriti del fiume, protettori delle sue acque e della natura e c’è anche chi il fiume e la natura non li rispetta, come il perfido Mario. Ma guai a far arrabbiare gli Spiriti del fiume”.