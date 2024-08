“HO L’ALGORITMO NEL SANGUE”: PUBBLICO NUTRITO PER LA RACCOLTA DI VIGNETTE DI PAOLO CAGNOTTO

Data pubblicazione 20 Agosto 2024

INTROBIO – Pubblico straripante all’aula consiliare del Comune di Introbio in occasione della presentazione del volume di vignette di Paolo Cagnotto “Ho l’algoritmo nel sangue”.

L’autore, nel raccontare come è nata l’idea di raccogliere le vignette e le illustrazioni di oltre quaranta anni di carriera vissute fra giornalismo, pubblicità, editoria, cinema e satira, ha esordito raccontando come si è accorto negli anni di “avere l’algoritmo nel sangue”.

Cagnotto ha svelato lo scopritore vero dell’algoritmo, matematico persiano del IX secolo D.C. e fra i suoi personaggi inventati o mutuati dalla realtà ha ripercorso le parti più salienti dell’arte fumettistica che lo hanno portato ad inventare personaggi che sono apparsi in diversi quotidiani online di settore o in volumi dedicati alle illustrazioni, con passaggi divertenti che hanno appassionato il pubblico presente. Al termine ha anche letto alcuni capitoli del prossimo volume in prosa dedicato al barman dello Yacht Cub che era situato in uno scantinato nella periferia di Milano negli anni ottanta/novanta del secolo scorso.

Soddisfazione da parte di Paolo Cagnotto per la presenza del pubblico numeroso e dell’apprezzamento dello stesso nei confronti delle sue ironie.