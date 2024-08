NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN VALLE, SILEA INIZIA GLI INCONTRI INFORMATIVI A PASTURO

Data pubblicazione 21 Agosto 2024

PASTURO – Serata informativa, venerdì 23 agosto a Pasturo, sulle novità in arrivo in Valsassina sul fronte della raccolta differenziata. “Si partirà l’anno prossimo – anticipa il sindaco del paese ospitante, Artana – e ci sarà un calendario che Silea programmerà con i vari Comuni per l’introduzione del sacco rosso e blu e si parlerà di tariffa puntuale. Questo sarà un primo incontro dei tanti che verranno organizzati sul territorio valsassinese in base al cronoprogramma programmato con le varie amministrazioni”.

Oltre a Silea, presente con tutte le spiegazioni e informazioni per una corretta raccolta, alla serata informativa sono invitate le amministrazioni e i cittadini valsassinesi. La scelta di iniziare gli incontri il 23 agosto è motivata dal voler dare la possibilità anche ai fruitori delle seconde case.