CAI BALLABIO E ASD GRIGNETTA ORGANIZZANO LA BONGIO TRIP 2024

Data pubblicazione 22 Agosto 2024

BALLABIO – Domenica 25 agosto la tradizionale corsa in montagna fuori gara Bongio Trip, organizzata dal Cai Ballabio e dalla Grignetta Asd. La registrazione dei partecipanti avverrà alla sede del Cai in via Leonardo da Vinci 4 a Ballabio, dalle 8 alle 9:45. Il percorso è quello di 3,8 km con un dislivello di 390 metri e termina al rifugio di Bongio, dove saranno organizzati un ristoro e la tradizionale festa del Cai.

Il tempo massimo di percorrenza è di un’ora e 45 minuti e alle 12 avverrà la ...

