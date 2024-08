DINO TICLI E LA LETTERATURA PER RAGAZZI NEI GIOVEDÌ DELLA FUCINA

Data pubblicazione 22 Agosto 2024

CREMENO – La letteratura per ragazzi nei Giovedì della Fucina. Ospite lo scrittore Dino Ticli che parlerà della sua vasta produzione letteraria dedicata ai più piccoli, conservando sempre una particolare attenzione agli aspetti naturali ed alla scienza in generale. Un incontro dedicato a genitori, educatori e tutti coloro i quali non hanno mai smesso di emozionarsi sfogliando un libro o leggendo un racconto.

L’appuntamento è per giovedì 22 agosto alle 20.45 nella Sala Conferenze dalla Banca della Valsassina, a Cremeno. L’ingresso è libero.

DINO TICLI

Lecchese, laureato in geologia, Dino Ticli ha insegnato per molti anni scienze in un liceo ed è stato conservatore e successivamente collaboratore presso due musei di Storia Naturale. Collabora con un quotidiano online con una rubrica linguistico-letteraria.

Scrive da molti anni e i suoi libri (ben oltre 100, alcuni tradotti all’estero, per i quali ha ricevuto molti premi) sono dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 16 anni, tuttavia è convinto che anche negli adulti rimanga un pizzico di quello spirito che anima i più giovani, per cui ritiene di poter estendere l’età dei suoi lettori a 99 anni…

La sua attività di scrittore spazia dai romanzi di avventura a quelli di formazione, ai gialli e a quelli storici. Si dedica anche alla divulgazione scientifica, ma molto spesso inserisce nei suoi romanzi anche tante informazioni scientifiche. Ha pubblicato anche libri di scrittura creativa e per educatori; inoltre, diversi testi di botanica (riconoscimento degli alberi e sulle piante medicinali) per lettori di tutte le età.

Riesce a conoscere molti suoi giovani lettori girando in lungo e in largo per l’Italia, nelle scuole, nelle librerie, nelle biblioteche, ma anche partecipando a feste e festival di letteratura.