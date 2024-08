LA GIOIOSA ESTATE DEGLI ORATORI ESTIVI “VIA VAI”. ECCO LE FOTO

Data pubblicazione 22 Agosto 2024

VALSASSINA – L’oratorio estivo 2024, con il tema “ViaVai – Mi indicherai il sentiero della vita”, è stato un evento di grande successo che ha coinvolto numerosi bambini, adolescenti e giovani anche in Valsassina in un percorso di crescita personale e spirituale. Quest’anno l’oratorio ha proposto un viaggio simbolico, un pellegrinaggio che ha guidato i partecipanti attraverso sette passi fondamentali, ispirati ai valori del Vangelo, per aiutarli a comprendere la presenza e la guida del Signore Gesù nella loro vita quotidiana. Gli animatori, attraverso un percorso loro dedicato, hanno avuto il compito di accompagnare i ragazzi in questa avventura, fornendo loro non solo divertimento e gioco ma anche momenti di riflessione e di incontro con la fede.

Il programma dell’attività estiva ha incluso attività ludiche, educative e spirituali, tutte mirate a far sì che i giovani potessero sperimentare la gioia di una comunità che si impegna nel servizio e nella condivisione. L’arcivescovo Mario Delpini ha partecipato attivamente all’evento, conferendo un mandato speciale agli animatori e incoraggiandoli a essere testimoni affidabili e motivati. La risposta entusiastica dei partecipanti e il feedback positivo ricevuto dimostrano che l’oratorio estivo è stato un’esperienza significativa e arricchente per tutti coloro che vi hanno preso parte.

L’oratorio estivo “Via Vai” è stato un’occasione ricca e coinvolgente, progettata per offrire a bambini, giovani e agli adolescenti un percorso di crescita personale e spirituale. Il tema ha invitato a riflettere sul “sentiero della vita”, come un viaggio di scoperta e di condivisione. Le attività che sono state proposte sono state variegate e pensate per stimolare non solo il divertimento ma anche la riflessione e l’apprendimento. Queste hanno incluso giochi, attività educative, momenti di preghiera e gite, tutte finalizzate a trasmettere valori positivi e a rafforzare la comunità.

Ci sono state numerose giornate speciali, come quelle dedicate alle escursioni negli splendidi monti valsassinesi e visite culturali che hanno arricchito l’esperienza estiva. Non è mancato l’appuntamento con la messa e la preghiera, oltre ai balli sulle note dei gingle proposti dal tema. Sempre presente il vicario per la Pastorale Giovanile della Valsassina don Gianmaria Manzotti che oltre che negli oratori della CP Maria Regina dei Monti e CP Madonna della neve ha viaggiato anche negli altri.

“L’oratorio di Margno con Crandola, Casargo con Indovero e Narro ha avuto un centinaio di iscritti tra residenti, villeggianti e alcuni bambini di Taceno e Cortenova. Gli animatori in tutto erano 28 che si alternavano durante il periodo e andavano dai 14 ai 19 anni. Il gruppo è stato da subito compatto e ognuno, con caratteristiche e potenzialità diverse, ha reso possibile un oratorio top sotto tutti i punti di vista. Tutti i partecipanti hanno superato qualche paura, aumentato l’autostima in se stessi, imparato a conoscersi meglio e soprattutto ha trovato un amico in più. Sotto la guida spirituale di don Bruno ognuno di loro è entrato a fare parte del disegno più bello di Dio Nostro Padre”, ha dichiarato l’educatrice Chiara Muttoni. “Per quanto mi riguarda, io ho vissuto un periodo pieno di stimoli per il mio lavoro, essendo insegnante di religione, e tantissime gratificazioni personali. Dai bambini e dai ragazzi si può apprendere molto, la loro mente sogna e il loro modo di fare a volte aiuta anche noi adulti a vivere meglio. La capacità di attendere, di stare alle regole, di rispettare l’altro, di superare le ansie o paure sono punti chiave di questa meravigliosa avventura insieme. Un grazie di cuore a tutti i genitori che si sono fidati di me e dei fantastici animatori che mi hanno supportato sotto ogni punto di vista”.

CP Maria Regina dei Monti:

CP Madonna della neve e CP Maria Regina dei Monti:

UP Premana e Pagnona:

UP Alta Valle: