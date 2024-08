RECINZIONI PER IL GIARDINO: COSA SAPERE E CONSIGLI

Data pubblicazione 26 Agosto 2024

Le recinzioni da giardino sono uno strumento molto efficace non solo per proteggere la propria casa da rischiose intrusioni e per beneficiare di una maggiore privacy, ma anche per impreziosire dal punto di vista estetico la propria dimora con una barriera personalizzata e realizzata su misura.

L’azienda Retissima, leader, da oltre trent’anni, nella progettazione, nella produzione e nella posa in opera di recinzioni 100% Made in Italy, mette a disposizione della propria clientela non solo un ampio catalogo di prodotti, adatti a soddisfare le più disparate esigenze, ma anche un servizio di consulenza professionale, capace di consigliare la migliore soluzione per recintare gli spazi abitativi, ricreativi o produttivi.

L’importanza della sicurezza perimetrale dei propri spazi all’aperto

L’importanza della sicurezza perimetrale, ovvero di tutti quegli accorgimenti strutturali atti a proteggere i propri spazi all’aperto dall’intrusione di malintenzionati, è un fatto piuttosto evidente. Le reti per recinzioni da giardino di qualità, robuste e ben progettate, infatti, rappresentano il deterrente più semplice ed efficace per mettere al riparo dai rischi non solo la propria famiglia e i propri beni, ma anche gli animali domestici e le aree agricole produttive.

Quali spazi si possono recintare

Data l’estrema versatilità dei modelli di recinzioni presenti sul catalogo aziendale, è possibile delimitare in modo adeguato ogni tipo di spazio esterno. Nella scelta delle recinzioni per la casa, i principali fattori da tenere in considerazione sono l’estetica, la sicurezza e la funzionalità.

Attorno all’abitazione, infatti, andrà posizionato un tipo di barriera capace di armonizzarsi, dal punto di vista estetico, con il contesto in cui è inserita la casa e e con lo stile dei suoi spazi esterni: in questo caso, infatti, le recinzioni si rivelano utili non solo per delimitare e per proteggere la proprietà, esaltandone la bellezza e i punti di forza, ma anche per suddividere il giardino in zone diverse, destinate agli hobby, al relax, alla coltivazione o al ricovero degli animali domestici.

Per mettere in sicurezza l’area piscina, scongiurando il pericolo di cadute accidentali all’interno della vasca, e per tutelare la privacy di questa suggestiva area del giardino, è bene optare invece per un diverso tipo di recinzione, fissa o rimovibile, realizzato con materiali particolarmente resistenti all’esposizione agli agenti atmosferici e che può essere ulteriormente impreziosito con l’aggiunta di siepi o di piante rampicanti.

L’installazione di una recinzione a protezione di un terreno agricolo, di un frutteto o di un bosco deve rispondere a necessità specifiche, come, per esempio, il salvaguardare il raccolto da potenziali furti e dall’intrusione di animali selvatici e delimitare in modo incontrovertibile i confini della proprietà. La scelta della soluzione più adatta, in questo caso, dovrà basarsi sulla conoscenza della fauna locale e sulle caratteristiche geomorfologiche del terreno.

Recinzioni in ferro o in legno: quali scegliere?

Fra i materiali più utilizzati nella realizzazione delle recinzioni, il ferro e il legno la fanno da protagonisti. Entrambi i materiali, infatti, sono funzionali, esteticamente belli, resistenti agli agenti atmosferici ed abbordabili dal punto di vista economico. Le recinzioni in ferro, realizzabili sia con reti elettrosaldate a rotoli, sia con pannelli rigidi modulari, nonostante siano molto durevoli, risultano leggere e maneggevoli e particolarmente adatte sia ai contesti residenziali più moderni, sia a quelli agricoli.

Le recinzioni in legno, invece, composte da pali verticali e orizzontali disposti in diverse combinazioni, sono resistenti e versatili e capaci di donare un irresistibile tocco rustico e caratteristico agli spazi in cui vengono posizionate. Entrambe le soluzioni sono realizzate dall’azienda nel pieno rispetto della salvaguardia ambientale, nascono da materiali ecocompatibili e a basse emissioni di CO2 e sono concepite sia per poter essere riciclate, una volta dismesse, sia per essere implementate con l’aggiunta di piante verdi, in modo da integrarsi ancora di più con l’ambiente circostante.

La stessa grande attenzione la si ritrova anche nelle recinzioni per gli animali domestici, che, per favorirne una buona salute e il benessere, devono essere sicure, delle adeguate dimensioni e prodotte con materiali ecosostenibili.

Il servizio di progettazione e di posa

Rivolgersi a un’azienda leader nella realizzazione, nella progettazione e nella vendita di reti e recinzioni significa affidarsi a un team di esperti, capaci di individuare e di suggerire la soluzione più adatta alle diverse esigenze.

In questo caso, un professionista, dopo aver effettuato un sopralluogo gratuito e aver rilevato le dimensioni della recinzione, preparerà un preventivo senza impegno e, in seguito, un progetto tecnico dettagliato. Dopo questo passaggio, è possibile ricorrere al servizio di posa della recinzione, avvalendosi dei montatori specializzati al servizio dell’azienda.

Per far fronte alle spese da sostenere, è inoltre possibile richiedere un finanziamento, proposto da alcuni istituti di credito con cui l’azienda collabora da anni.

In conclusione, è possibile affermare che Retissima è un’azienda leader nel seguire la propria clientela in ogni fase dell’acquisto, dalla scelta del materiale, del modello e del tipo di prodotto più adatto, alla progettazione, alla posa in opera e all’eventuale finanziamento, confermando così l’ottima reputazione che, come si evince dalle ottime recensioni disponibili online, si è creata nel corso dal tempo.