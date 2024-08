CRAZYNELLY, SI CHIUDE LA STAGIONE: “QUESTE FESTE SONO IL CUORE DI UNA SOCIETÀ SANA”

Data pubblicazione 28 Agosto 2024

PIANI DEI RESINELLI – Nessuna polemica e tante persone in piazza per chiudere la stagione di eventi ai Piani dei Resinelli, con la serata conclusiva che si è fatta valere non solo per il divertimento, ma anche per il rispetto dell’ambiente e della montagna.

A commentare l’evento sono Federico Riva, promotore della manifestazione, e Leonardo Tagliaferri del ristorante 21.84: “Con tutti i permessi in regola, abbiamo celebrato con grande entusiasmo l’edizione di chiusura stagionale di Crazynelli. Abbiamo aperto le porte al pubblico, condividendo la nostra visione di collettività e divertimento, immersi nello splendido scenario delle Grigne” .

“Per noi, organizzatori, le feste non sono solo eventi, ma il cuore pulsante di una società sana. Sono momenti preziosi in cui le persone si incontrano, si riscoprono parte di una comunità viva e vibrante…

>CONTINUA A LEGGERE su BALLABIONEWS