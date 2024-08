SOCCORSO ALPINO, DUE INTERVENTI IN VALLE TRA IERI SERA E QUESTA MATTINA

Data pubblicazione 29 Agosto 2024

VALSASSINA – Le ultime 24 ore hanno visto il Soccorso alpino in attività in tutta la Valsassina.

Ieri sera verso le 20:30 i tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, sono intervenuti sul sentiero del Giro dei Campelli, ai Piani di Artavaggio, tra i comuni di Barzio e Moggio. Un uomo di 40 anni è stato morso da un cane. Due soccorritori in motocicletta hanno raggiunto velocemente l’uomo per le prime cure; poi una seconda squadra è salita con il mezzo fuoristrada per il trasporto a valle della persona, fino al paese, dove c’era l’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina.

Altro intervento nella tarda mattinata di oggi, sempre per i tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone, in collaborazione con l’equipaggio dell’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. La richiesta di soccorso riguardava un cercatore di funghi di 75 anni, infortunato nella zona tra Ronco e la Val Marcia, nel comune di Premana. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Manzoni, in codice giallo.