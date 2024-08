SONDAGGIO/MULTE SALATE E CULTURA DELLA MONTAGNA: LE SOLUZIONI PER PREVENIRE GLI INCIDENTI IN MONTAGNA

Data pubblicazione 30 Agosto 2024

VALSASSINA – Multe più salate per i comportamenti scorretti: è questa secondo il 60% dei nostri lettori la ricetta migliore per evitare gli incidenti in montagna che, troppo spesso, impegnano i membri del soccorso alpino e non solo.

Così almeno ha decretato l’ultimo sondaggio proposto da VN, che ha visto esporsi oltre 300 votanti. Alle punizioni in denaro segue, con il 30% del totale, un maggior lavoro sulla “cultura escursionista“.

Solamente il 5% dei partecipanti ritiene invece che ci sia poco da fare, essendo sempre stato così. Meno ancora chi propone la drastica rivoluzione del “patentino” per la montagna, che ha riscosso solo il 4% dei favori.

Di seguito i risultati della consultazione.

SOCCORSO ALPINO, SUPER LAVORO. COME EVITARE INCIDENTI Un patentino per chi va in montagna

Nulla, è sempre stato così

Multe salate per comportamenti errati

Lavorare sulla "cultura" escursionistica

Non ho un'opinione in merito

L'argomento non m'interessa Vedi risultati

