RUBRICA RACCONTI BESTIALI: DA GRANDE VOGLIO FARE L’EDUCATORE CINOFILO

VALSASSINA – Nuova puntata della rubrica di VN dedicata al mondo degli animali – in particolare (ma non solo) quelli che ci sono più vicini e fanno proprio parte delle nostre famiglie. RACCONTI BESTIALI è uno spazio quindicinale che ci accompagna alla scoperta dei nostri amati cani, gatti e altre creature da comprendere per apprezzarle al meglio.

A cura delle veterinarie Rosa Gorio ed Elisabetta Mariani.

Negli ultimi 10 anni sul territorio italiano si sono moltiplicati i corsi per diventare “educatore cinofilo”, ma facciamo un po’ di chiarezza sui percorsi e su cosa dice la legislazione delle professioni in ambito cinofilo.

Prima di tutto per intraprendere un percorso di questo genere bisogna aver ottenuto un diploma di scuola secondaria, anche se negli ultimi anni molti sono i laureati che si affacciano a questi corsi. Spesso incontro laureati in varie discipline: medicina veterinaria, biologia, scienze pedagogiche, scienze naturali, psicologia.

Le offerte sul mercato sono molte ma non bisogna farsi abbindolare, come tutti i corsi seri devono avere un riconoscimento da parte delle federazioni, che in questo ambito non sono poche: FISCC, FISC, OPES, ENCI, AIECI, APNEC; queste fanno tutte riferimento al CONI, perché questa è una professione che rientra nelle professioni di stampo sportivo dal punto di vista legislativo. Alcuni corsi possono anche avere un riconoscimento della Regione a cui appartengono. La garanzia di frequentare un corso con queste caratteristiche permette di essere iscritti a federazioni che un domani, ormai prossimo, possano permettere ai nuovi educatori di accedere ad un albo professionale, perché purtroppo ad oggi manca.

Gli approcci sono diversi e le metodiche in campo molto differenti, dipende da come si guarda la mente del cane. Come abbiamo già detto all’inizio della nostra avventura giornalistica, noi abbiamo un approccio di tipo cognitivo zooantropologico ma ci sono altri approcci che possono essere perseguiti, magari nei prossimi articoli potremo fare luce e chiarire bene chi pensa cosa e come vengono sviluppati nel corso di studi.

Un buon corso educatore non può durare meno di 1 anno e mezzo con altrettanto tirocinio e deve avere molti docenti con stili differenti in modo che il corsista possa vedere una pluralità di modi e sguardi per stabilire il proprio. I docenti devono essere riconosciuti dalle federazioni e tenere ogni anno dei corsi di aggiornamento per fare in modo che la loro docenza sia sempre adeguata ai tempi scientifici delle nuove scoperte.

Negli ultimi 3 anni alcune scuole hanno optato per la doppia formazione “educatore/istruttore” perché queste due figure si completano ma non intervengono sulle stesse problematiche.

L’educatore cinofilo si occuperà dei cuccioli in crescita e dei cani adulti normocomportamentali, mentre l’istruttore cinofilo, che avrà perseguito un altro corso dopo quello di educatore, chiamato “esperto cinofilo in area comportamentale”, si occuperà di cani che manifestano problematiche su vari livelli e che collaborerà strettamente con il veterinario Esperto in Comportamento nella diagnosi e nei percorsi di carattere sistemico. Un ciclo che preveda corso educatore e poi corso istruttore non dura meno di 3 anni.

La fine dei percorsi è soggetta ad esame teorico e pratico con docenti interni alla scuola ed esterni.

Come dicevo all’inizio di questo articolo, negli ultimi anni si sono viste fiorire molte scuole perché ad oggi il mercato richiede delle figure professionali adeguate che sappiamo mettere in comunicazione e in dialogo corretto la sistemica relazionale tra cani e umani. Diventare un bravo educatore significa però soprattutto sapere guardare e ascoltare un cane e per poterlo fare bisogna fare moltissima pratica, un po’ come fanno i medici che appena laureati non possono mettere mano ai pazienti ma imparano da altri più esperti e fanno tesoro di quello che viene insegnato loro. Pazienza, collaborazione, conoscenza sono degli ingredienti fondamentali per diventare una figura professionale di sostegno che possa realmente aiutare una sistemica famigliare a vivere in modo sereno con il proprio cane.

Dr.ssa Elisabetta Mariani

Presentazione delle nostre professionalità

Eccoci qui! Come quando si entra in una casa nuova sono d’obbligo le presentazioni: siamo le dottoresse Rosa Gorio, medico veterinario esperto in comportamento ed Elisabetta Mariani biologa con indirizzo fisiologico etologico.

Entrambe siamo educatori cinofili con approccio cognitivo zooantropologico e ci occupiamo prevalentemente di cani, ma non solo.

Questa rubrica vuole raccontarvi delle curiosità sul mondo dell’animalità, ma anche sfatare miti e false credenze sulle creature grandi e piccole che popolano il nostro mondo, in particolare il nostro territorio valsassinese.

Non siamo “autoctone”, ma abbiamo scelto di vivere in Valsassina con le nostre famiglie, quindi ci perdonerete se parliamo di questo territorio come anche un po’ nostro: questa valle ci ha adottato e fatto sentire parte di questa comunità. La nostra formazione parte dall’Università perché entrambe abbiamo scelto delle facoltà che hanno come obiettivo lo studio del mondo animale e del suo benessere, pertanto il nostro percorso si è sempre arricchito di stages e specializzazioni che ci hanno portato ad avviare delle professioni con questi tipi di indirizzo.

Siamo unite, oltre che da un’amicizia decennale, anche dalla passione per la pedagogia, l’etologia e la comunicazione nel mondo animale. Il nostro approccio si differenzia dal metodo addestrativo in quanto tiene conto del mondo sistemico e del gruppo sociale a cui appartiene quell’animale, quindi per noi le modalità di intervento sono di carattere multidisciplinare.

Ci piace sognare e, in collaborazione con ATS Monza Brianza, abbiamo avviato delle serate per il conseguimento del “patentino per proprietari di cani” in modo da fornire più informazioni possibili, sostenute da persone qualificate, per fare cultura in ambito cinofilo, ma non solo. Grazie a questa opportunità, potremo arrivare a più persone e fare conoscere questo mondo e questo approccio che caratterizza le nostre professionalità e il nostro sguardo sul mondo.

Vi aspettiamo!

Dr.ssa Elisabetta Mariani

Biologa e Formatrice

Istruttrice cinofila

con approccio CZ

Dr.ssa Rosa Gorio

Medico Veterinario esperto in comportamento

Educatore cinofilo con approccio CZ

