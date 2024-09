GATTINI ABBANDONATI IN PROVINCIA, L’INTERVENTO DI ATS BRIANZA

Data pubblicazione 3 Settembre 2024

LECCO – È stato lasciato in uno scatolone in fondo ad una strada senza uscita di Galbiate. Ad accorgersene una signora, residente nella zona, insospettita dal rumore di un’auto, che è entrata in quella via solitamente poco trafficata e poco dopo si è allontanata ad alta velocità. L’insistente miagolio, proveniente dal cartone sull’asfalto, ha alimentato i sospetti.

Con ogni probabilità il gattino, dell’età stimata di circa 2 mesi, è stato scaricato dalla macchina da parte di persone che se ne volevano sbarazzare. Lodevolmente, la cittadina l’ha subito recuperato e accudito, per poi portarlo ai veterinari di ATS Brianza, a Lecco, che ora se ne stanno prendendo cura, in attesa di trovare qualcuno che voglia adottarlo. Il micio, un maschietto di colore bianconero, sembra aver superato bene il trauma di quell’abbandono, si mostra curioso e affettuoso …

