SCI D’ERBA: DUE GIORNATE NO PER NICOLE MASTALLI IN EMILIA

Data pubblicazione 4 Settembre 2024

PELLEGRINO PARMENSE (PR) – Niente da fare per Nicole Mastalli. L’atleta di Cortenova non è infatti entrata nelle classifiche del gigante e dello slalom di sci d’erba di Pellegrino Parmense. Competizioni valevoli per i titoli italiani Giovani. È andata meglio al fratello Mark, che si è piazzato ottavo nello slalom e decimo nel gigante.

A Pellegrino Parmense è andato in scena per primo lo slalom gigante. Tra i pali larghi però Nicole Mastalli è saltata nella seconda manche, non riuscendo a entrare in classifica. La ventenne di Cortenova, che difende i colori del Gb ski club Asso, ha fatto anche peggio il giorno seguente nello slalom quando ha sbagliato nella prima manche.

Mark Mastalli, classe 2008, come naturale che sia vista la giovane età, sta facendo esperienza. Per lui risultati importanti: il decimo posto assoluto e il settimo nel Campionato italiano nel gigante; ottavo assoluto e sesto nel tricolore nello slalom.