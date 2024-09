MADONNA DELLA CINTURA/GRANDE DEVOZIONE DELLA COMUNITÀ DI PASTURO

Data pubblicazione 4 Settembre 2024

PASTURO – Grande partecipazione a Pasturo per la Madonna della Cintura che ha concluso la tre giorni organizzata dai Soci de Pastur in onore della Vergine che unisce la Comunità pasturese. Tanta gente era presente alla messa celebrata dal parroco don Lucio Galbiati e concelebrata da don Antonio Fazzini amato e apprezzato sacerdote residente. Il Simulacro della Vergine è stato portato in spalla per alcune vie del paese accompagnato dal Corpo Musicale Bruno Colombo e sorretta dagli Alpini dell’attivo gruppo che si sono alternati con i rappresentanti della Protezione Civile. Nelle varie tappe il parroco ha benedetto la statua e i fedeli. Presente il sindaco Artana.

La Madonna della Cintura è un titolo mariano che celebra la Vergine Maria in relazione alla cintura o fascia che, secondo la tradizione, ella diede a San Tommaso dopo la sua Assunzione in cielo. Questa devozione è particolarmente sentita a Pasturo, dove il Santuario della Madonna della Cintura si erge come un luogo di fede e di cultura.

Ogni anno, la festa patronale si celebra la prima domenica di settembre, un evento che attira numerosi fedeli e visitatori. La storia del santuario risale al XV secolo, quando un oratorio dedicato a San Giacomo apostolo fu trasformato in santuario dopo un’apparizione miracolosa della Madonna. Nel corso dei secoli, il santuario è stato arricchito da opere d’arte e architettura barocca, come le decorazioni in stucco di Giovanni Domenico Aliprandi e gli affreschi dell’altare maggiore. La statua della Madonna della Cintura, donata da Dionigi Doniselli nel 1886, è un punto focale delle celebrazioni e viene portata in processione durante la festa.

