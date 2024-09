DON WILLIAM SI PRESENTA ALLA COMUNITÀ PASTORALE ‘MADONNA DELLA NEVE’

Data pubblicazione 7 Settembre 2024

PRIMALUNA – Come anticipato da VN, farà il suo ingresso ufficiale il 21 settembre 2024 don William Abbruzzese, il nuovo parroco della Comunità Pastorale Madonna della neve che comprende le parrocchie di Primaluna, Introbio, Cortenova e Taceno.

Don William ha voluto presentarsi ai fedeli della Comunità scrivendo poche, ma intense righe sul foglietto degli avvisi:

“Carissimi, con grande gioia e anche con un po‘ di tremore, vi scrivo queste poche righe per salutarvi tutti. Tra poco raggiungerò la vostra comunità e faccio mia la parola che oggi Gesù ci offre – scrive il nuovo parroco -. Non abbiate paura. Nessuno dovrebbe aver paura di ciò che accade perché Dio ci è accanto sempre. Spero nella mia vita di testimoniare questa vicinanza di Gesù. So che per una comunità accogliere un nuovo prete è sempre un’incognita. Lo è anche la comunità per il prete, ma alcune domande ci fanno da guida. Chiediamoci: Chi siamo? Dove volge il nostro cammino? Per chi viviamo? Per Gesù? Se tutti siamo orientati da lui e per lui, di cosa dobbiamo aver paura? Tutto è per ii Signore. Vengo a voi per camminare insieme verso Gesù e con lui. Spero di essere all‘altezza e chiedo scusa se non sempre riuscirò a esaudire i vostri desideri. Vi chiedo di pregare per me perché sia sempre innamorato di Gesù e di Dio e faccia testimonianza dl questa dimensione presso di voi”.

RedRel

