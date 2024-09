CALCIO LECCO: LA CAMPAGNA ABBONAMENTI CHIUDE A QUOTA 1.951

Data pubblicazione 7 Settembre 2024

LECCO – La Calcio Lecco 1912 ha comunicato che, alla chiusura dei botteghini venerdì 6 settembre, sono stati in totale 1.951 gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2024/25 di Serie C.

Si chiude così la prima campagna abbonamenti della Calcio Lecco targata Aliberti. 1.951 è una quota importante, raggiunta soprattutto grazie al vicepresidente Francesco Aliberti, che ha ideato una formula semplice ma vincente: prezzi bassi in tutti i settori (tranne la tribuna d’onore) e spazio ai giovani. Infatti chi ha fino a 18 anni ha speso poco per seguire tutte le 19 partite casalinghe del Lecco del prossimo torneo di Serie C.