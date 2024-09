CALCIO: CORTENOVA KO CONTRO L’AURORA SAN FRANCESCO

Data pubblicazione 12 Settembre 2024

CORTENOVA – Non sboccia l’inizio di stagione del Cortenova, che cade contro l’Aurora San Francesco in casa nella seconda partita dell’anno, valida per la Coppa Lombardia.

Nel primo tempo vige l’equilibrio, con i padroni di casa più abili nel possesso palla e ospiti pronti a ripartire in contropiede. Ma le occasioni sono poche o nulle e si va al riposo a reti inviolate.

Stesso copione nel secondo parziale, con il tabellino che però si sblocca al 56’: Lorenzo Ripamonti serve Pomi sulla destra, il quale batte il portiere avversario trovando la sua prima rete in gialloblù. Lo stesso Ripamonti va anche vicino al gol del raddoppio, ma ecco che l’Aurora sfrutta due errori difensivi per ribaltare il match: pareggio di Lucernini al 72’ e 2-1 di Gabriele Spreafico all’80’.

Nel finale valsassinesi all’arrembaggio e Gianola sfiora il gol del pari proprio in zona Cesarini.

Seconda sconfitta in Coppa per i gialloblu, che domenica, curiosamente, avranno la rivincita proprio contro l’Aurora San Francesco in campionato.