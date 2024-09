LICEO DEL MADE IN ITALY, STOP DEL CONSIGLIO DI STATO? L’ESPERTO COMMENTA

Data pubblicazione 12 Settembre 2024

ROMA – Il Consiglio di Stato ha posto un freno non indifferente ai progetti del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: il liceo del made in Italy, recente creazione del ministero, ha registrato un importante flop nei suoi primi mesi di vita e ha anche incassato la sospensione del parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi.

I magistrati contestano una serie di vuoti normativi nel regolamento, che ad esempio è impostato sul quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, dunque su un percorso di soli due anni, oltre a dubbi sulle effettive competenze acquisibili dal percorso di studi e dai costi non specificati dal ministero …

