SKIROLL. LE VALSASSINESI SI DIFENDONO SULL’ICONICO CERMIS

Data pubblicazione 15 Settembre 2024

CAVALESE – Ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo FIS di Skiroll 2024 con la spettacolare “Cermis Final Climb”, la salita al Cermis, una mass start in tecnica classica di 13 km partita da Ziano di Fiemme e terminata sul Cermis. Le due valsassinesi, Camilla Crippa e Maria Invernizzi si sono ben difese.

Maria parte in terza posizione e riesce a mantenere il tredicesimo posto all’arrivo mentre Camilla, partita in trentesima posizione e sofferente per uno strappo muscolare alla schiena conquista il ventiquattresimo posto all’arrivo.

Una gara impegnativa in cui la partenza nel centro di Ziano di Fiemme ed i primi chilometri in piano hanno dato la possibilità alla testa della gara di prendere quel distacco che ha ben mantenuto all’arrivo sull’iconica salita del Cermis. Si chiude così la bella esperienza valsassinese ai mondiali skiroll in Val di Fiemme