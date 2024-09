ZACUP SKYRACE, VINCONO LUCA DEL PERO E LISA BOSCHETTI

Data pubblicazione 15 Settembre 2024

PASTURO – Luca Del Pero vince la Zacup Skyrace 2024. Il brianzolo (in copertina in una immagine di repertorio) taglia il traguardo di Pasturo in 2.50’38”, seguito a meno di tre minuti da Lorenzo Beltrami (02.53’08”) e Lorenzo Rota Martir (02.53’39”). Ai piedi del podio Francesco Ceschi e Mattia Tanara.

Al femminile è Lisa Boschetti la più veloce. Dopo di lei Arianna Tagliaferri (3.46’13”) e Pallini Elisa (3.51’00”); Aurora Bosia e Elisa Presa a completare la top five.

Con 252 concorrenti da 13 differenti nazioni, la skyrace del Grignone si snoda sul percorso tradizionale di 27,5 km (2650 m d+) dall’abitato di Pasturo ai 2410 metri della Grigna Settentrionale e nuovamente verso il traguardo in paese. I tempi da battere sono rimasti quello del ruandese Jean Baptiste Simukeka (2.46’38”) e della rumena neo campionessa mondiale di specialità Denisa Dragomir (3.12’50”).