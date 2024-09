LETTERA/LA SANITÀ LECCHESE IN BUONA SALUTE? PER ME È STATO UN CALVARIO

Data pubblicazione 17 Settembre 2024

Sono molto lieta che la sanità lecchese sia in buona salute, come dichiarato pochi giorni fa da Marco Trivelli, il direttore generale dell’ASST di Lecco; io purtroppo no e vorrei raccontare la mia esperienza, senza fare commenti.

Abito a Lecco da un paio d’anni, sono un’ex insegnante in pensione e ovviamente ho sempre pagato tutte le tasse.

Dopo aver avuto per qualche giorno un po’ di “sciatica”, curata con ibuprofene e un’iniezione di Voltaren prescritta dal mio medico di base, i dolori diventano lancinanti e mi impediscono qualsiasi movimento …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS