NUOVO DELEGATO DI PREMANA IN COMUNITÀ MONTANA: FDI SPINGE GIANOLA, LEADER DEL CONSORZIO PREMAX

Data pubblicazione 17 Settembre 2024

PREMANA – Un altro “non eletto” ai vertici della Comunità Montana VVVR: oltre al presidente Fabio Canepari (bocciato alle recenti elezioni barziesi ma destinato a essere “paracadutato” altrove, in qualità di assessore esterno – dunque rieleggibile alla guida della CM) ecco da Premana un nuovo delegato di peso. Trattasi del noto Giuanòn Gianola (in copertina), Ceo del consorzio Premax, che prende il posto in assemblea comunitaria dell’attuale vicesindaco Pomoni e sarà assessore in quota Fratelli d’Italia.

A proposito, ecco l’anticipazione esclusiva di VN sui nuovi assetti della governance di Pratobuscante. Siamo in grado di anticipare la giunta che a ottobre, dopo le decisive elezioni in Provincia, dovrebbe guidare la Comunità Montana:

Presidente

F. Canepari – “Area Piazza-Lega”

Assessori

Bonazzola (Dervio) e Gianola (Premana) – Fratelli d’Italia

Artana (Pasturo) e Galperti (Cortenova) – “Area Piazza-Lega”.

Come detto, peserà l’esito della consultazione “di secondo livello” ovvero tra soli amministratori in Provincia, in programma il 29 settembre, ma i giochi comunitari sembrano fatti. Con una crescita significativa della presenza dei meloniani, poco rappresentati nei Comuni ma fortemente “spinti” negli enti lecchesi dall’alto (leggi: Zamperini/Fiocchi).

Sempre tra i Fratelli, da definire la posizione dell’assessore uscente Mauro Gumina (Perledo), in posizione critica rispetto ai vertici locali del partito ma che bene ha operato in questo periodo.

A lui potrebbe andare la pesante delega alle Aree interne, lasciata da Antonio Pasquini di Casargo – ora candidato da Fd’I proprio a Villa Locatelli.

