INFORTUNIO IN FALESIA. SOCCORSI A BALLABIO, VICINO ALLA SP62

Data pubblicazione 21 Settembre 2024

BALLABIO – Infortunio sportivo nelle prime ore del pomeriggio di questo sabato 21 settembre. Durante una arrampicata in falesia una persona si sarebbe ferita ad una spalla rendendo necessario l’intervento dei soccorsi in codice giallo. Accanto alla strada provinciale, nei pressi di via Cinturino, è atterrato l’elicottero Areu decollato da Bergamo, in zona anche la Croce Rossa da Lecco e una squadra del Soccorso Alpino. I tecnici si sono incamminati lungo il sentiero con la barella per recuperare lo sportivo.

