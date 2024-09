A CASSINA UNA PANCHINA BIANCA PER RIFLETTERE SUI FERITI SUL LAVORO

Data pubblicazione 21 Settembre 2024

CASSINA VALSASSINA – Cassina Valsassina, parla il presidente lecchese Gianfranco Longhi dell’associazione Anmil (Associazione Nazionale per lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). “Siamo qui oggi per inaugurare questa panchina bianca in memoria delle morti sul lavoro”.

Avviene così il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Cassina Valsassina Michele Polvara e del consigliere regionale Anmil Mario Cinus.

In conclusione una acuta osservazione da parte di Longhi: “Ai giorni nostri l’infortunio è già inserito a contratto: una persona si deve aspettare la promozione, l’aumento di stipendio e l’infortunio sul lavoro”.

C.A.M.