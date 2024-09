“CIVICI PER LA PROVINCIA” INCONTRA GLI AMMINISTRATORI VALSASSINESI

Data pubblicazione 27 Settembre 2024

INTROBIO – “Amministrare bene per valorizzare le specificità della nostra Provincia”. È questo il tema che sta caratterizzando in queste settimane gli incontri della lista “Civici per la Provincia” con i sindaci e gli amministratori che domenica 29 settembre saranno chiamati a rinnovare il Consiglio provinciale di Lecco (si vota nella Sala Ticozzi a Lecco, dalle 8 alle 20, con la possibilità di scegliere una delle tre liste partecipanti ed esprimere una sola preferenza a favore di un candidato o candidata della medesima lista).

Dopo le serate pubbliche di Galbiate per l’area di Lecco e Casatenovo (area Brianza), mercoledì nella sede del municipio di Introbio un incontro durante il quale un’ampia rappresentanza dei candidati dei Civici ha incontrato gli amministratori comunali dell’area della Valsassina, con l’esposizione dei principali punti programmatici e un dibattito su alcuni temi di particolare importanza per la valle (viabilità, ambiente, Centro di formazione professionale di Casargo, trasporti pubblici, modalità di coinvolgimento degli amministratori locali…). La serata, al pari delle precedenti, è stata condotta da Fabio Vergani (sindaco di Imbersago, presentatore della lista dei Civici), Giovanni Ghislandi (consigliere provinciale uscente) e Aldo Riva (sindaco di Castello di Brianza e coordinatore delle proposte programmatiche della lista).

Durante l’incontro è stata evidenziata la terzietà della lista rispetto a pur legittime dinamiche di partito, nata dall’esigenza – fin dal momento della fondazione di Civici, nel 2021 – di mettere in primo piano la qualità della rappresentanza e il coinvolgimento effettivo degli amministratori comunali: il tutto con lo scopo di portare avanti un lavoro di ascolto attento dei bisogni del territorio, facendosi promotori di un nuovo approccio alla governance provinciale. Non è un caso che l’invito a presentare idee e suggerimenti alla formazione delle idee programmatiche della lista sia stato inviato indistintamente a tutti i sindaci e i consiglieri comunali della Provincia di Lecco, con riscontri importanti.

L’attività di ascolto delle esigenze del territorio ha del resto contraddistinto il lavoro dei Civici nel mandato in scadenza, nel ruolo di opposizione talvolta critica ma costruttiva rispetto alla Presidenza Hofmann, con gli sforzi – come ricordato dal consigliere provinciale uscente dei Civici – compiuti per portare sul tavolo della Provincia questioni di grande importanza per il futuro della comunità lecchese, che rientrano peraltro oggi nel programma dei Civici, disponibile insieme alla lista all’indirizzo https://civiciperlaprovincia.wixsite.com/home. Si tratta di linee programmatiche articolate su temi quali le azioni concrete per migliorare il ruolo della Provincia come “Casa dei Comuni”, le opportunità per poter partecipare a bandi europei, le infrastrutture di grande interesse (Lecco-Bergamo, Quarto ponte attraversamento Lecco, Ponte di Paderno, Ss 36 e ferrovie in interlocuzione con Anas, Ferrovie e Regione), viabilità provinciale e manutenzione delle strade, territorio e ambiente, edilizia scolastica superiore ed efficientamento energetico, istruzione e formazione professionale, trasporti, digitalizzazione, risorse umane provinciali, cultura, turismo, buone prassi e proposte per un’efficace sintesi della rappresentanza territoriale.

La lista dei Civici per la Provincia è così composta: Giovanni Ghislandi (consigliere provinciale uscente), Paolo Cesana (consigliere comunale di Annone di Brianza), Cesare Colombo (sindaco di Valmadrera), Elena Codara (vicesindaco di Imbersago), Andrea Frigerio (consigliere comunale di Lecco), Egidio Attilio Galli (vicesindaco di Suello), Antonella Invernizzi (consigliere comunale di Introbio), Lauretta Invernizzi (consigliere comunale di Galbiate), Luisa Ongaro (consigliere comunale di Dervio), Aldo Riva (sindaco di Castello di Brianza), Silvia Tantardini (assessore del Comune di Civate) e Cesare Valsecchi (consigliere comunale di Calolziocorte).