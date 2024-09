DDL MONTAGNA. PANZA: “DOCUMENTO PRONTO, SI VA IN AULA”

Data pubblicazione 27 Settembre 2024

ROMA – “Il disegno di legge per il riconoscimento e la valorizzazione delle zone montane ha ufficialmente concluso l’esame della commissione e, con il voto di oggi sul mandato al relatore, è pronto per l’Aula”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, promotore del ddl, ha annunciato l’avanzamento dei lavori in Aula nella fase finale dell’iter al Senato.

“Come promesso il ddl Montagna va avanti nel suo iter istituzionale – dichiara Alessandro Panza, consigliere per le politiche per le aree montane del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli e responsabile del dipartimento Montagna della Lega – e questa non può che essere una buona notizia per le terre alte del nostro Paese.