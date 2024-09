Data pubblicazione 28 Settembre 2024

VERCELLI – Trasferta delicata per la Calcio Lecco di miter Baldini, in campo nell’anticipo di Lega Pro contro la Pro Vercelli. Quasi 400 i supporter blucelesti, accorsi, come sempre, in massa per dare man forte ai propri beniamini.

Parte forte il Lecco, che dopo 15 minuti è già in vantaggio: tiro preciso di Galeandro e lariani avanti. Passano solo sei giri d’orologio e i blucelesti trovano addirittura la via del raddoppio: cross di Galeandro e guizzo vincente di Sipos…