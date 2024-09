INVESTITO UN CERVO SULLA PROVINCIALE A PRIMALUNA

Data pubblicazione 28 Settembre 2024

PRIMALUNA – Un cervo è stato in vestito nella serata di ieri, venerdì, sulla strada provinciale della Valsassina all’altezza della cava di Cortabbio. La zona dell’incidente non è illuminata, l’ungulato – un esemplare già di grosse dimensioni – avrebbe attraversato la strada cogliendo di sorpresa l’automobilista, che fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze dall’impatto.

Il cervo, ferito, è stato preso in carico dalle autorità competenti, sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.