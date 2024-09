POLITICA. TUTTO COME PREVISTO, FABIO CANEPARI PARACADUTATO A PARLASCO PER TORNARE IN COMUNITÀ MONTANA

Data pubblicazione 28 Settembre 2024

PARLASCO – Incapacitato di completare la sua giunta con cittadini di Parlasco e con candidati non eletti, il sindaco del borgo abbarbicato sulla Grigna settentrionale Dino Pomi ha selezionato il barziese Fabio Canepari per l’incarico di assessore esterno dovuto alle dimissioni di Renato Busi, ex primo cittadino e vicesindaco dalle elezioni dello scorso giugno.

A Canepari sono state attribuite le deleghe ai Rapporti istituzionali con altri Enti Locali e Territoriali e all’Edilizia privata e Lavori pubblici.

Con la poltrona di Parlasco, come ampiamente raccontato da Valsassinanews, per Canepari, presidente uscente della Comunità Montana, si riaprono le porte della Fornace. Uscito sconfitto dalle elezioni barziesi, Comune ove attualmente siede tra i banchi della minoranza, Canepari non avrebbe infatti più titolo per governare l’ente sovracomunale: l’assessorato parlaschese invece lo rigetta nella assemblea dove un accordo tra le forze della destra lo vedrebbe già riconfermato alla presidenza.