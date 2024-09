CALCIO, BELLA IMPRESA ESTERNA DEL CORTENOVA: 2-1 A LECCO ALLA ROVINATA

Data pubblicazione 29 Settembre 2024

LECCO – Tre punti sudati in cascina per la prima squadra del Cortenova, che nella quarta giornata del campionato di Seconda categoria ha sconfitto la Rovinata per 2-1.

Primo tempo difficile per la squadra valsassinese, con i locali padroni del gioco e più decisi in mezzo al campo. Lo 0-0 resiste soprattutto grazie a due begli interventi di Fazzini, attento su altrettante conclusioni da fuori area degli attaccanti lecchesi.

Nella ripresa però è tutto un altro copione: mister Tantardini suona la carica e i risultati si vedono, con il Cortenova più propositivo e attento.

Al 75’ il tabellino si sblocca: punizione dalla sinistra di Federico Gianola e colpo di testa vincente del capitano Mattia Pirillo, che porta avanti i suoi (video sotto).

Terzo centro in tre partite per il difensore centrale contro la Rovinata negli ultimi tre incontri. All’85’ i gialloblu riescono anche a raddoppiare: Tarcisio Fazzini lancia sulla sinistra Galli, il cui diagonale rasoterra è vincente e vale il 2-0.

Finale di sofferenza per il Cortenova, con la Rovinata che trova il 2-1 sfruttando un buco difensivo dopo un calcio d’angolo. Ma non basta, vittoria “sporca” dei valsassinesi, che salgono a quota sei punti in attesa del recupero col Barzago di mercoledì sera.

RedSpo