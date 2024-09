PROVINCIALI: CHI VINCE, CHI HA PERSO E CHI L’HA SPARATA GROSSA. “CANNANDO”

Data pubblicazione 30 Settembre 2024

LECCO/EDITORIALE – Ha vinto il centrodestra, era previsto ma non troppo. Non ha vinto il centrosinistra – che recrimina sul ruolo “alla Renzi” di Antonio Rusconi e i suoi Civici che han “mangiato” un seggio a PD & C.

I quali Civici, a loro volta piangono la mancata aggiudicazione di due consiglieri provinciali, dovendosi accontentare del solo sindaco di Valmadrera (“mandato avanti” dal predecessore nonché dominus di questo progetto intermedio).

Di altri perdenti di lusso parleremo poi. Iniziamo doverosamente da chi invece ha vinto. Anzi, stravinto …

