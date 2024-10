DEPURATORE DI PAGNONA, CONCLUSI I LAVORI PER LA DISMISSIONE

Data pubblicazione 1 Ottobre 2024

PAGNONA – Si sono conclusi con la fine di settembre i lavori a opera di Lario Reti Holding per la dismissione dell’impianto di depurazione del Comune di Pagnona iniziati nell’aprile 2022.

I reflui fognari sono stati deviati verso l’impianto di Premana potenziato nel 2021, che “garantirà una migliore qualità delle acque depurate e un minor impatto ambientale”.

Pagnona era storicamente servita da un piccolo impianto di depurazione che, pur soddisfacendo in linea teorica il fabbisogno del Comune, presentava problematiche a livello di gestione, attività di ispezione e di esercizio. Per questo motivo, valutate le situazioni di criticità legate anche alle difficili condizioni di accesso e manutenzione (possibile solo attraverso una scalinata ripida e sconnessa), si è deciso di procedere alla dismissione dell’impianto e alla deviazione dei reflui al vicino depuratore di Premana, per il quale sono state completate nel maggio 2021 delle opere di adeguamento e potenziamento.

La dismissione del depuratore di Pagnona, dal valore di oltre 800.000 euro, “oltre a garantire il miglioramento della qualità della depurazione, permetterà di ottenere un minor impatto operativo, ambientale ed economico”.