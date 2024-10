MERCATO IMMOBILIARE: VENDITE E AFFITTI STABILI IN LOMBARDIA

Data pubblicazione 5 Ottobre 2024

MILANO – In Lombardia rimangono stabili sia i prezzi di vendita che i canoni di affitto nel terzo trimestre del 2024, frenando la corsa che li aveva visti crescere rispettivamente del 9,1% e del 6,7% negli ultimi 12 mesi. Sono queste alcune delle evidenze tratte dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale lombardo realizzato da Immobiliare.it Insights.

Comprare casa in regione costa, oggi, mediamente 2.729 euro/mq, mentre per affittarla servono 18,2 euro/mq. Dai principali indicatori di mercato emergono segnali incoraggianti per quanto concerne…