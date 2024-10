Data pubblicazione 5 Ottobre 2024

PREMANA – Elicottero in volo sopra i monti premanesi per un infortunio in zona impervia nella tarda mattinata di oggi, sabato 5 ottobre.

Stando a quanto comunicato da Areu, i soccorsi sarebbero stati attivati in codice giallo per un uomo di 67 anni, approssimativo sulla strada di Giabbio verso gli alpeggi.

In volo l’elicottero di Sondrio, coadiuvato dalla CRI premanese e dal Cnsas.

Ulteriori aggiornamenti quando disponibili