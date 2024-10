BALDINI SU LECCO-RENATE: “IL GIOCO C’È, MA MANCA COMPATTEZZA”

Data pubblicazione 5 Ottobre 2024

LECCO – Seconda sconfitta consecutiva per la Calcio Lecco, che, dopo la rimonta subita a Vercelli, cade in casa contro il Renate dell’ex allenatore Luciano Foschi. Un 2-0 difficile da digerire, soprattutto per quanto dimostrato sul campo, in modo particolare nella prima frazione di gioco.

“La differenza tra noi e il Renate è che loro l’hanno buttata dentro, noi no – commenta mister Francesco Baldini -. La squadra ha provato a giocare, ha trovato combinazioni che forse non aveva mai trovato, sotto questo punto di vista siamo migliorati tanto…