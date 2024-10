GAL LECCHESE, APERTA LA SELEZIONE DEL NUOVO DIRETTORE

Data pubblicazione 7 Ottobre 2024

LECCO – Pubblicato il bando per la selezione del nuovo direttore del GAL Parchi e Valli del Lecchese, ente che insiste su 75 Comuni in maggioranza lecchesi ed opera in partenariato con le Comunità Montane, gli enti di categoria e del Terzo settore, associazioni e aziende. Il documento esplicita la ricerca di una figura che vada ad assumere, per i prossimi 12 mesi, “la direzione tecnica ed il coordinamento della società “GAL parchi e valli del Lecchese” nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027” …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS