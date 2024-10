BALLABIO. IN COMUNE SI PARLA DI TRASPORTO SCOLASTICO E DIRITTO ALLO STUDIO

Data pubblicazione 7 Ottobre 2024

BALLABIO – Nella sala delle adunanze, presso la dépendance del municipio di Ballabio, convocato il consiglio comunale di Ballabio in sessione straordinaria alle 18:30 di sabato 12 ottobre.

All’ordine del giorno il tema del trasporto pubblico, con i collegamenti per gli studenti da e verso Lecco, la mozione in merito all’acquisto della baita di Bongio, la modifica al regolamento per le borse di studio e l’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio.

ORDINE DEL GIORNO

1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente;

2) Comunicazioni del Sindaco;

3) Interrogazione in merito alla programmazione del servizio pubblico di trasporto verso

e da Lecco con l’inizio del nuovo anno scolastico;

4) Mozione in merito all’acquisto della baita di Bongio;

5) Modifica regolamento borse di studio;

6) Approvazione Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2024 – 2025.