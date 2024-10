LETTERA APERTA DALLA CASA SANT’ANTONIO DI BARZIO

Data pubblicazione 9 Ottobre 2024

Desidero condividere con voi un progetto che è nato da un’idea semplice, ma che ha avuto un grande impatto sulla nostra Casa di riposo.

Recentemente, ho avuto l’opportunità di raccogliere le fotografie di infanzia del nostro personale e, grazie alla generosa collaborazione delle famiglie, anche delle immagini dei nostri Ospiti da giovani.

Questo percorso non è solo un’iniziativa personale, ma un progetto che riflette il valore di ognuno di noi all’interno di questa Casa.

Sono stati creati due quadri, uno dedicato agli Ospiti e l’altro al Personale: ogni foto è accompagnata dal nome della Persona.

Entrando in RSA, puoi vedere i volti sorridenti di coloro che hanno reso questo luogo così speciale.

Ogni immagine racconta una storia, un ricordo che arricchisce il nostro ambiente.

La bellezza di questo progetto è stata nel modo in cui ha stimolato conversazioni e condivisioni tra i familiari.

Molti di loro hanno condiviso le proprie foto da giovani, creando un movimento di narrazione che ha avvicinato tutti noi. Ogni storia che emerge è una parte fondamentale del nostro “tessuto comunitario”.

Vorrei sottolineare che ogni Operatore, ogni Ospite e ogni Volontario che vive o collabora con noi porta con sé un valore inestimabile.

Le vostre storie e le vostre esperienze arricchiscono la nostra comunità e ci aiutano a costruire un ambiente dove tutti possono sentirsi valorizzati.

È grazie a queste storie che la nostra RSA non è solo un luogo di Cura, ma una vera e propria Casa, dove l’amore e la condivisione diventano fondamentali.

Questa iniziativa ci ha permesso di riscoprire e apprezzare il passato di ciascuno di noi, collegando il presente al nostro patrimonio comune.

È stato commovente vedere le reazioni di ognuno quando ha riconosciuto se stesso nei quadri, ricordando momenti speciali della propria vita.

In conclusione, voglio esprimere la mia gratitudine a tutti Voi per aver reso possibile questo progetto. Ogni contributo, grande o piccolo, ha un significato speciale. Insieme, stiamo creando un ambiente in cui ogni persona si sente amata e apprezzata. Continuiamo a raccontare le nostre storie, a condividere le nostre esperienze e a coltivare la nostra comunità con empatia ed affetto.

Grazie a chi c’è stato, c’è e ci sarà.

Veronica Bonicalzi

Direttrice di struttura

Rsa Casa Sant’Antonio

Barzio